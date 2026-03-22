Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkazdan kurtarılan yaralıları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, ?Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve ?İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gelen Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alarak, yakınlarına da bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Vali Gül, yaralılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.