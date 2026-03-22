Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti
Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti

22.03.2026 18:52
İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkazdan kurtarılan yaralıları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, ?Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve ?İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gelen Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alarak, yakınlarına da bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Vali Gül, yaralılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
Advertisement
