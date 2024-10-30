İstanbul\'da PKK/KCK Operasyonu: 18 Gözaltı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. İl genelişndeki operasyonlarda, yapılanmanın sözde gençlik birliklerine bağlı şüphelilerin yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem gibi eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Örgütün sözde siyasal alan yapılanmasının (KCK/TDÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri harelete geçti. Ekipler, 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı; diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.