İstanbul\'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı

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İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasal alan yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde ve PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 4 ayrı ilçedeki adreslerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.