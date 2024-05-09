İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Güncel

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen Bozdoğan-36 operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya sitelerinde bölücü terör örgütünün propagandasını yapan ve Bağcılar'da duvara örgüt elebaşının boyayla siluetini çizip, örgütsel içerikli yazılar yazan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

7 ilçede 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 10 ilde düzenlenen Bozdoğan-36 operasyonu kapsamında 72 zanlının yakalandığını bildirmişti.