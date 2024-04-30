İstanbul'da PKK bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da PKK bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

30.04.2024 10:01
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Ekiplerin, 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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