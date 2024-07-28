İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüpheliler arasında, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan ve örgütsel şarkı dinleyen kişiler de bulunuyor. Operasyon sonucunda toplamda 18 kişi gözaltına alındı.

28.07.2024 14:25
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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ile seyir halindeki araçta bir kadının örgütsel şarkı dinlediği görüntülerle ilgili dün gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ö.R'nin (36) de aralarında bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilip terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ve bir kadının seyir halindeki araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden emniyet güçleri, 7 ilçede belirlenen 24 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına almış, daha sonra 5 adrese yapılan ikinci operasyonda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

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