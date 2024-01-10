İstanbul\'da PKK Terör Örgütüne Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla, 4 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.