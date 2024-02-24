İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, gece yarısı Kağıthane Şirintepe'de polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı ve şüpheli iki kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği gece yarısı Kağıthane Şirintepe'de polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "'Meskun mahalde havaya ateş açma' ihbarına istinaden bölgeye giden emniyet ekiplerimiz, motosikletli iki şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada şahıslardan S.Ç. polis ekiplerimize ateş açmıştır. Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2024 tarihi saat 00.10 sıralarında Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde emniyet mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak; olay saatinden önce "meskun mahalde havaya ateş açma" ihbarına istinaden bölgeye giden emniyet ekiplerimiz, motosikletli iki şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada şahıslardan S.Ç. Polis ekiplerimize ateş açmıştır. Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştır. Şahısların sorgulamalarında; "Kasten Yaralama, Tehdit, Görevli Memura Mukavemet, Hakaret, Resmi belgede Sahtecilik, 6136 SKM" suçları ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakta olup, konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir"

Kaynak: ANKA

Kağıthane, Olay, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement