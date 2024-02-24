İstanbul Valiliği: Polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

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İstanbul Valiliği gece yarısı Kağıthane Şirintepe'de polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "'Meskun mahalde havaya ateş açma' ihbarına istinaden bölgeye giden emniyet ekiplerimiz, motosikletli iki şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada şahıslardan S.Ç. polis ekiplerimize ateş açmıştır. Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2024 tarihi saat 00.10 sıralarında Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde emniyet mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak; olay saatinden önce "meskun mahalde havaya ateş açma" ihbarına istinaden bölgeye giden emniyet ekiplerimiz, motosikletli iki şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istemiş, bu esnada şahıslardan S.Ç. Polis ekiplerimize ateş açmıştır. Saldırıda bir polis memurumuz yaralanmış olup, yaralı polisimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, yürütülen saha çalışmaları sonucu olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştır. Şahısların sorgulamalarında; "Kasten Yaralama, Tehdit, Görevli Memura Mukavemet, Hakaret, Resmi belgede Sahtecilik, 6136 SKM" suçları ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanmıştır. Olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakta olup, konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir"