İstanbul\'da Ramazan Bayramı\'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi

Ramazan Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.
İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.
Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.
Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.
Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.
Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.
Kentte bayram havası
Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.
Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.
Kartal Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar, ormanlık alanda ve Aydos Gölü'nün etrafında piknik yaptı.
Burada mangal yapan vatandaşlar, top oynadı, gölde deniz bisikletine bindi, birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekti.
Mustafa Bulut, akrabalarıyla beraber şehrin karmaşasından kurtulmak için piknik yapmaya geldiklerini söyledi.
Bayramlaşıp mezarlık ziyareti yaptıktan sonra buraya geldiklerini ifade eden Bulut, "Kendimizi İstanbul'un sessizliğine atalım dedik. Arkadaşlarla geldik. İnşallah dost meclisimiz güzel geçer." dedi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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