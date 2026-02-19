İstanbul\'da Ramazan Trafik Yoğunluğu

İSTANBUL'da ramazan ayının ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından ramazan ayının ilk iftarına yetişebilmek için yola çıkan sürücülerin de etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte özellikle D-100 karayolu Yenibosna Mevkii'nde trafik durma noktasına geldi.