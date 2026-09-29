İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Saadetdere, Bakırköy, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Edirnekapı çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun 15 Temmuz Şehirler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ispartakule, Esenyurt, Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü mevkilerinde yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 74'e kadar çıktı.

Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 63 olarak ölçüldü.