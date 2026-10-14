İstanbul\'da sağanak birçok ilçede yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da sağanak birçok ilçede yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentin birçok ilçesinde şiddetini artırdı. Şiddetini artıran yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: DHA
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