İstanbul'da Sağanak Yağış Devam Ediyor

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Bu kez de davalık oldu

İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da iki gündür devam eden sağanak yağışı etkisini gece saatlerinde de göstermeye devam ediyor. Yoğun yağış dolayısıyla yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların koşarak kaçışı kameraya yansıdı. Aniden bastıran sağanak yağış ve hazırlıksız yakalanan vatandaşların kaçış anı Çengelköy'de kaydedildi.