İstanbul\'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da belli noktalarda sağanak yağış etkili oluyor. Yenibosna'da da etkili olan sağanak yağış sırasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. E-5'te her iki istikamette de trafik yoğunluğu görülmedi. Taksim Meydanı'nda da yağmurdan ıslanmak istemeyenler şemsiyelerini açarak yürüdü. Üsküdar'da ise işe yetişmek isteyen insanlar sağanak yağış nedeniyle zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığındı. Sağanak yağışın İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.