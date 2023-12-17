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İstanbul'da sağanak yağış: Florya Caddesi sular altında - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak yağış: Florya Caddesi sular altında

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç caddede mahsur kaldı. İETT otobüsü ise su alarak yolcuları zor anlar yaşattı. İSKİ ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

İstanbul\'da sağanak yağış: Florya Caddesi sular altında
17.12.2023 - 00:17,
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İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç caddede mahsur kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünü içine de su girince yolcular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün içine de su girdi. Yolcular basamak ve koltuk kenarlarına çıkarak ıslanmaktan kaçmaya çalıştı.

İSKİ ekipleri yoldaki yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, İSKİ, İETT, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak yağış: Florya Caddesi sular altında - Son Dakika
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