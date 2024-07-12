İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Kazaları Meydana Geldi - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Kazaları Meydana Geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bir ağacın park halindeki aracın üzerine devrilmesine ve bir otomobilin kayganlaşan yolda refüje çarpmasına neden oldu. Belediye ekipleri olaylara müdahale ederek hasar gören araçları kaldırdı. Kazalar ve sağanak yağış nedeniyle bazı ana güzergahlar ile ara yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

12.07.2024 10:47
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi, bir otomobilde kayganlaşan yolda refüje çarptı.

Kentin bazı ilçelerinde etkili olan sağanak trafik kazalarına neden oldu.

Kağıthane Çağlayan Türken Sokak'ta bir ağaç, sağanak yüzünden park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı kesip hasar alan aracın üzerinden kaldırdı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda ise kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Hasar gören araç ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Kazalar ve sağanak dolayısıyla bazı ana güzergahlar ile ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.?????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Kazaları Meydana Geldi - Son Dakika

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