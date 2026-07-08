İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yarın saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor.

Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise yarın mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.