İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

08.07.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak bekliyor, sıcaklık 27 dereceye düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yarın saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakması öngörülüyor.

Hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların ise yarın mevsim normallerinin altına gerileyip 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık tedarik anlaşması sağlandı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık tedarik anlaşması sağlandı
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:47:26. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.