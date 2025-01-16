İstanbul'da Sağlık Çalışanlarının Koşulları Araştırıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Sağlık Çalışanlarının Koşulları Araştırıldı

Araştırmaya göre, İstanbul'daki sağlık profesyonellerinin yüzde 87'si şehri terk etmek istiyor.

16.01.2025 15:16
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) " İstanbul'da Çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Profesyonellerinin Yaşam Koşullarını Belirleme Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Sağlık-Sen tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'da kamuda 30 binden fazla hekim ile 30 binden fazla hemşire olduğunu kaydetti.

İstanbul'da kamuda 100 bin rakamına ulaşan sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin, kente en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz gayret gösterdiğini aktaran Doğan, yapılan devasa yatırımların, sağlık sisteminde büyük değişim ve gelişimi beraberinde getirdiğini, sağlık altyapısını dünya sıralamasında üst lige taşıdığını vurguladı.

Doğan, sadece şehir hastanelerinin yatak sayısının bugün gelişmiş olarak adlandırılan birçok ülkenin yatak sayısından fazla ve daha işlevsel durumda olduğunu belirterek, "İstanbul da bu gelişim ve dönüşüm seferberliğine dahil olmuş, son 5 yıl içerisinde 4 şehir hastanesi hizmete sunulmuştur. Ancak İstanbul'un bu büyüklüğü, aynı zamanda birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bu zorlukların tam merkezinde ise hekimimiz, hemşiremiz, ebemiz yani sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul gibi bir metropolde, sağlık profesyonellerinin yaşam maliyetleri, ulaşım zorlukları ve ağır iş yükü karşısında yalnız bırakıldığını, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Doğan, yaptıkları çalışmada, 2020 ile 2024 verilerini karşılaştırdıklarında İstanbul'da sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin ekonomik durumlarının 2020'den bu yana geriye gittiğini savundu.

Kira fiyatlarındaki artış, trafik ve ulaşım sorunlarının sağlık profesyonellerini olumsuz etkilediğini aktaran Doğan, sağlıkçıların artık İstanbul'da çalışmak istemediğini kaydetti. Doğan, "İstanbul'daki sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin yüzde 87'si fırsat bulsa şehri terk edeceğini ifade etmiştir. Bu oran çok dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

Doğan, araştırmanın sonuçlarına ilişkin şunları aktardı:

"İstanbul gibi yüksek maliyetli bir şehirde çalışan sağlık profesyonellerine özel tazminat yani metropol ödeneği ve ek destekler verilmelidir. İstanbul'da görev yapan çalışanlara kira desteği sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri içinde lojman olanaklarına yer verilmesi, lojman sayısının artırılması gerekmektedir. TOKİ tarafından yapılan toplu konut projelerinde sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine öncelik verilmelidir. Çalışanların maaşları yaşam maliyetlerine uygun şekilde artırılmalı, teşvik ve taban ödemeleri güncellenmelidir. Toplu taşıma masraflarının düşürülmesi için toplu taşımada indirim uygulanmalı, servis imkanı sağlanmalıdır. İş yükünü hafifletmek için yeni hemşire, ebe, sağlık teknisyeni alımları gerçekleştirilmelidir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, istanbul, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağlık Çalışanlarının Koşulları Araştırıldı - Son Dakika

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