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İstanbul Valiliği koordinesinde Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu'nda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam" eğitim programı düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle kentteki okullarda uygulanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitim programı devam ediyor.

Bu kapsamda Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu'nda düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin program kapsamında öğrencilere hastalanmadan sağlığı ve bedeni korumanın önemini anlattığını, yine bu eğitimlerle olası bir afetle ilgili önlemlerin hem teorik hem pratik olarak verildiğini ifade etti.

Program kapsamında öğrenciler acil müdahale çadırı, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulansı, motosiklet ambulans ve kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin atak ve haberleşme araçlarıyla saha uygulama eğitimi yaptı.

Eğitime, İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.