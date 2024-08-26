İstanbul'da sahte belge operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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(İSTANBUL) İstanbul polisi, son zamanlarda Avrupa ülkelerine kargoyla sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek gönderildiğini belirledi ve operasyonlar düzenledi. Daha çok göçmen kaçakçılığında kullanılan sahte belgelerle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Avrupa ülkelerine kargoyla sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek gönderildiğini belirleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince son aylarda 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çok sayıda kargo içerisinde onlarca sahte pasaport, kimlik ve 25 farklı ülkeye ait belge ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, sahte belge yapamında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.