İstanbul'da sahte fiş ve fatura operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte fiş ve fatura operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da sahte fiş ve fatura operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde sahte akaryakıt fişi üreten ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte fiş ve fatura ele geçirildi.

11.05.2024 11:28
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İstanbul'da düzenlenen sahte fiş ve fatura operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de daha önce benzin istasyonlarında çalışan şüphelilerin, sahte akaryakıt fişi üretip sattıklarına yönelik iddialar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin benzin istasyonlarından edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeler neticesinde, fiş basma cihazları ve dijital materyaller aracılığıyla muhtelif firmalara ait yüksek tutarlarda sahte fatura düzenlediğini belirleyen ekipler, bu yöntemle de firmaların vergi kaçakçılığına sebep olduklarını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin sahte fişleri firmalara "yüzdelik" karla sattıkları tespit edilirken, zanlıların uzun süre akaryakıt istasyonlarında çalışmaları nedeniyle yeteri kadar çevre edindiklerini ve yöntemlerini yürüttükleri anlaşıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 fiş basma cihazı, basım cihazlarına entegre kullanılan 6 dizüstü bilgisayar, yaklaşık 18 milyon 500 bin lira değerinde basılmış 6 bin 200 sahte fiş ve 400 fiş rulosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA

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