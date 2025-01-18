İstanbul\'da Sahte İçki Denetimleri

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İSTANBUL'da son günlerde sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Fatih'te içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da son günlerde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e ulaştı. İstanbul Valiliği, sahte içkiden dolayı yaşanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Fatih ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince içki satan mekanlara yönelik sahte içki ve kaçak alkol denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edilirken ekipler şüpheli gördükleri içkilerden numuneler topladı.