İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sahte İçki Faciası - Son Dakika
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