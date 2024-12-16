İstanbul'da Sahte İçki Krizi: 73 Zehirlenme, 37 Ölüm - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Krizi: 73 Zehirlenme, 37 Ölüm

İstanbul\'da Sahte İçki Krizi: 73 Zehirlenme, 37 Ölüm

İstanbul'da sahte içkiden dolayı 73 kişi zehirlendi, 37 kişi hayatını kaybetti. 36 şüpheli gözaltına alındı, 2024 yılında 2 milyon 662 bin lira ceza kesildi.

16.12.2024 14:19  Güncelleme: 14:27
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İSTANBUL Valiliği, 1 Kasım'dan bu yana sahte içkiden 73 kişinin zehirlendiğini, 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Sahte içki temin ettiği belirlenen 36 şüpheli gözaltına alındı. 2024 yılı içerisinde ise bin 2 iş yerine denetim yapan ekipler, 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 lira ceza yazdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " İstanbul'da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Bin 2 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 adet dolu alkollü içki şişesi 853 bin 460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirilmiştir. 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin lira ceza uygulanmıştır. 01.11.2024 tarihinden günümüze kadar Sahte alkol kullanımına bağlı olarak; 73 şahıs zehirlenmiş ve bu şahıslardan; 37 şahıs hayatını kaybetmiş, 17 şahsın tedavisi devam etmekte, 23 şahıs ise taburcu edilmiştir. Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ölen ve yaralanan vatandaşlarımıza sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanılmış, 36 şüpheli şahsın 14 ü tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçki Krizi: 73 Zehirlenme, 37 Ölüm - Son Dakika

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