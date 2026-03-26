İstanbul\'da Sahte İçki Operasyonları

26.03.2026 13:00
Yılbaşından bu yana düzenlenen 19 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yılbaşından bu yana sahte içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen 19 operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretiminin engellendiği belirtildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte sahte içki imalatı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen 15 iş yeri, 3 araç ve 2 adrese operasyon düzenlendi. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 19 operasyonda toplam 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 bin 168 litre sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, bin 845 şişe sahte içki ile 9 karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 130 bin şişe sahte içki üretilebileceği tespit edilirken, bu ürünlerin piyasaya sürülmesi engellendi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 32 kişiden 17'si hakkında dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında adli kontrol uygulanırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

