İstanbul'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki adreslere sahte içki operasyonu düzenledi ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 557 bidon, 4 depolama tankı ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 5 litre hacminde 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ile 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüKaçakçılıkSahte İçkiİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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