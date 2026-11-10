İstanbul'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki adreslere sahte içki operasyonu düzenledi ve 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 557 bidon, 4 depolama tankı ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda 12 bin 130 litre alkollü içki, 5 litre hacminde 557 bidon, 4 depolama tankı, 2 filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 600 kapak ile 1,5 litrelik aroma verici kit ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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