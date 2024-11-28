İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi

İstanbul\'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı 3\'e Yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 9 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

28.11.2024 13:16
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İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden operasyonlarında, sahte içki dağıtım ağı çözüldü.

Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı belirlenen şüpheliye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak sipariş verdi.

Polisin verdiği adrese gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Bu şüphelinin motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 410 litre etil ve metil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 6 anason ve çok sayıda bandrolsüz kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da dün sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

2024'te 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Öte yandan, Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika

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