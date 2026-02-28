İstanbul\'da Sahte İlaç ve Kozmetik Operasyonu

İstanbul'da sahte ilaç ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı iddia edilen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Avcılar'da bir depoya operasyon yapıldı.

Operasyonda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte sahte ilaç ve kozmetik ürün imalatı ve satışı yapıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Depodaki kolilerde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan sahte kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.