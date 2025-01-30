İstanbul'da Sahte Panel Sistemi ile Veri Satan 68 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Panel Sistemi ile Veri Satan 68 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Sahte Panel Sistemi ile Veri Satan 68 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da sahte panel sistemi üzerinden kişisel verileri elde edip bunları sosyal medyada paylaşan ve satan 68 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 35 çocuğun da bulunması dikkat çekti.

30.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:11
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İSTANBUL'da sahte panel sistemi üzerinden kişilere ait verileri elde edip bu verileri sosyal medyada paylaşan ve satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri panel adı verilen illegal sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bazı bilgilerin devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti. Geniş çaplı başlatılan incelemede sanal devriye ekipleri aktif rol oynadı. Ekipler çalışmalarında şüphelilerin panel sistemi üzerinden çok sayıda kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiğini, bu verileri sosyal medyada paylaştıklarını veya 3'üncü şahıslara para karşılığı sattıklarını belirledi. Söz konusu verileri ele geçiren şüphelilerin çok sayıda genç kız ve çocukları mağdur ettikleri, bu mağdurlara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar mağdurların zorlandığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çalışmaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma izni alınarak bu sistemi kullanan içlerinde yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 68 şüphelinin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 35'inin çocuk olması dikkat çekti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilirken şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 327. (Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme) madde kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Panel Sistemi ile Veri Satan 68 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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