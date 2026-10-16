İstanbul'da sel temizliği sürüyor, Beykoz'da çözüm merkezine 1879 kayıt geçti - Son Dakika
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İstanbul'da sel temizliği sürüyor, Beykoz'da çözüm merkezine 1879 kayıt geçti

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İstanbul\'da sel temizliği sürüyor, Beykoz\'da çözüm merkezine 1879 kayıt geçti
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İstanbul'da 14 Ekim'deki sağanak sonrası Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kağıthane'de sel hasarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Beykoz Belediyesi ilçeye 270 kilogram yağış düştüğünü ve çözüm merkezine 44 mahallede 1879 kayıt geçtiğini bildirdi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentte sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere farklı noktalarda belediye ekiplerince temizlik ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yönelik çalışmaların ardından temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar ekiplerce temizlenirken, yollar yıkama araçlarıyla yıkanıyor.

Eyüpsultan Belediyesinin önünde yoğun yağış nedeniyle çöken yolun etrafı kapatıldı, ekiplerin bölgede iş makinesiyle çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde de sağanağın ardından başlatılan temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Çamlıtepe Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesi ekipleri, yağmur nedeniyle dereden sokak aralarına taşan suyu tahliye ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de Çamlıtepe Mahallesi'ndeki otobüs durağının yakınında yağmur nedeniyle hasar gören yürüyüş yolunda çalışma yapıyor.

Yağmur nedeniyle evinde hasar oluşan Didem Taşçı, dere yatağının yön değiştirdiğini belirterek, "Devlet büyüklerinden destek istiyoruz. Artık yorulmuş ve bitmiş durumdayız. Maddi bir şey istemiyoruz. Üst katımda mahsur kalanlar var, yatalak hastası olanlar var. Rögarlar temizlensin, pis sudan kurtulalım." dedi.

Kağıthane ilçesindeki Sadabat Caddesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri tarafından gerekli tespitler yapıldı. Su tamamen çekilerek dereye aktarıldı. Kağıthane Belediyesi, temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Sağanağın ardından bazı bölgelerde yollarda meydana gelen çökme ve bozulmaların giderilmesi için çalışma yapılıyor.

Belediye ekipleri, hasar gören yol ve kaldırımlarda onarım ve düzenleme çalışmaları yürütürken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de önlem alıyor.

Sarıyer'in kıyı kesimlerinde ise sağanağın ardından günlük yaşamın sürdüğü görüldü.

Sahil hattının bazı noktalarında az sayıda vatandaş balık tutarken, bazıları da yürüyüş ve koşu yaptı.

Şile'de Türknil Nehri'nin yükselmesiyle çevrede oluşan balçık ve ağaç parçaları temizlenip su birikintileri tahliye edilirken, merkez ve mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde onarım çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da da ekipler yağışın yol açtığı hasarı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beykoz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ilçeye 270 kilogram yağış düştüğü", "çözüm merkezine 44 mahallede 1879 kayıt geçtiği" ve "ilçede 100'den fazla aracın çalıştığı" bildirildi.

En fazla kaydın geldiği mahallelerin Tokatköy, Gümüşsuyu, İncirköy, Çamlıbahçe ve Ortaçeşme olduğu belirtilen açıklamada, taleplerin tamamına yanıt verildiği ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Ekipler, sel sularının çekildiği alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürürken, dere yatağı, alt geçit, cadde veya sokak gibi sahada gözlemlenen noktaların çevresinde de inceleme ve düzenleme yapıyor.

Kaynak: AA
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