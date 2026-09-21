İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine dair soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine dair soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürüyor.
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmalar kapsamında, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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