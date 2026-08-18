İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası! - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası!

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İBB, İstanbul'un sıcak hava dalgalarının etkisi altında olacağını ve sıcaklığın 33-36 dereceye yükseleceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini, 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek.

Gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

Kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 22-33, 20 Ağustos Perşembe 23-35, 21 Ağustos Cuma 22-31, 22 Ağustos Cumartesi 22-32, 23 Ağustos Pazar 23-33, 24 Ağustos Pazartesi 23-34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen kentte yağış da beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası! - Son Dakika

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