İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

İstanbul, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 35 derecelerin üzerine çıkması beklenirken, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, güneş altında uzun süre kalmamaya ve orman yangını riskine dikkat çekti.

11.06.2024 11:18  Güncelleme: 12:39
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(İSTANBUL)- Son meteorolojik verilere göre İstanbul, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 35 derecelerin üzerine çıkması beklenirken; İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda İstanbulluları uyardı. AKOM ayrıca sıcak ve kuru havanın, orman yangını riskini yüksek seviyelere çıkarabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı. Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika

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