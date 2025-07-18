İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak hava uyarısı yaptı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. İstanbulluların 11.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, 20 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerimizi Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkileyeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle; İstanbul'da halen 30-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği belirtiliyor. Bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor." denildi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Açıklamanın devamında ise, yüksek sıcaklıkların yanı sıra, düşük bağıl nem ve zaman zaman 20-50 km/s hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor. AKOM'un uyarı raporunda önümüzdeki 5-6 günlük dönemin yangın riski bakımından son derece hassas olduğu vurgulandı.

GÜNEŞ ÇARPMASI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

AKOM'un açıklamasında 11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini hatırlatarak bu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle nem oranının görece daha yüksek olduğu deniz sahillerinde güneş çarpması riskinin arttığı vurgulandı. Yaşlılar, hamileler, çocuklar, kalp hastaları ve astım gibi kronik rahatsızlığı olanların bu dönemde güneş altında bulunmamaları gerektiği bildirildi. AKOM, bu gruplardaki kişilerin serin ortamlarda bulunmalarını ve sıvı tüketimlerini artırmalarını önerdi.