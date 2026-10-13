İstanbul\'da sıcaklık 28 derecelere çıktıktan sonra Silivri\'de sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sıcaklık 28 derecelere çıktıktan sonra Silivri'de sağanak etkili oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Silivri'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 28 derecelere kadar çıkmasının ardından başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Uğur Samet AVCI-İSTANBUL, – METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından Silivri'de sabah saatlerinden sağanak etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28 derecelere kadar çıkmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Silivri'de yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Silivri'de devam eden yağış yer yer etkisini sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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