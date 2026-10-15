İstanbul\'da şiddetli yağış Kağıthane\'de Sadabad Camisi\'ni su altında bıraktı

İstanbul genelinde 2 gündür görülen şiddetli yağışın olumsuz etkileri devam ediyor.

Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle kentte cadde ve sokaklar adeta göle döndü, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın neden olduğu olumsuzluklar günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı.

Sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi'nde suların yükselmesi sonucu bazı araçlar mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle adeta göle dönen caddede ulaşım tamamen durdu. Polis ekipleri, dubalarla yolu kapatarak önlem aldı.

Ayazağa'daki beton fabrikasında çalışan işçiler, dün geceden beri mahsur kaldıkları fabrikadan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan işçilerden Ömer Artık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri fabrikada mahsur kaldıklarını anlatarak, "14 saat olmuştur. Kepçe bizi buraya getirdi. Yeni çıkardılar. Yaklaşık 30 kişi orada bekliyor, onların da kurtulmasını bekliyoruz. Etraftaki fabrikadakilere de yardım ettik, onları yanımıza alıp koğuşlara yerleştirdik. Onları da kepçe alıp buraya getirecek. İş yerini su bastı, 2-3 metre su vardı, boyumuzu aşıyordu. Dere de taştığı için artık hiç dışarı çıkamıyorduk." diye konuştu.

Kağıthane'deki Sadabad Camisi su altında kaldı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Olayın ardından sokağın bir kısmı, belediyeye bağlı zabıta ekiplerince kapatıldı.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde yağışın etkisiyle sokak aralarında su birikintileri oluştu. Bölgeye gelen ekipler, vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği sokaktaki mazgalları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kağıthane Sadabat Caddesi'nin bulunduğu bölgede yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

İlçedeki derenin debisinin de yükselmesiyle Sadabad Camisi'nin bahçesi ve içi dün akşam su altında kaldı. Sabah saatlerinde ise caminin son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'deki Cendere Deresi ile Küçükçekmece'deki Nakkaş ve Ayamama derelerinin debisinin yükseldiği görüldü.

Arnavutköy'de de evlerine su dolan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Trafik yoğunluğu yüzde 36 civarında

İstanbul Valiliğince il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine bir gün ara verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılmasının da etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğunun diğer günlere göre azaldığı gözlendi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, saat 09.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 36 olarak kaydedildi.

Vatandaşların sık kullandığı metro, tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında genel olarak yoğunluğun bulunmadığı görüldü.

Sabah mesailerine başlamak üzere işe gidenler ise yağış ve fırtına nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağış ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oldu

Şiddetli yağışın etkisiyle kentin bazı bölgelerindeki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, "Vatan Caddesi" olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı Aksaray yönünde zemin çökmesi nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kemerburgaz Selanik Bulvarı-Cendere arasında da çift yönlü olarak trafik akışı sağlanamıyor. Kemerburgaz Bahçeköy Caddesi-Bahçeköy arasındaki yol ise olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu-Etiler Aytar Caddesi Ayrımı olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu.

Kağıthane Cendere Caddesi-Alibeyköy Silahtar yönü trafiğe kapatılırken, trafik akışı Ayazağa yönünden sağlanıyor.

Yağışın etkisiyle kentin bazı bölgelerinde kazalar da yaşandı. O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikametinde bir kamyonet devrildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Küçükçekmece-Hacışerif yönünde yaşanan kaza nedeniyle ulaşım yan yoldan sağlandı.