İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Eylemi İçin Stratejik Buluşma

Uluslararası iklim diplomasisinin kritik bir eşiği öncesinde, dünya İstanbul'da Sıfır Atık Forumu için buluşuyor. 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek forum, COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor. 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' temasıyla düzenlenen etkinlik, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform sunacak.

Forum, 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor. Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatıldı ve küresel ölçekte örnek bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etmesiyle bu yaklaşım, iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumun sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu olduğunu belirterek, COP31'e somut ve uygulanabilir çıktılarla katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Forum kapsamında 100'den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik bakanları İstanbul'da bir araya gelecek, bu da etkinliği küresel çevre diplomasisinin güçlü bir buluşma noktası haline getiriyor.

Üç gün sürecek programda, döngüsel ekonomi, plastik kirliliği, iklim finansmanı gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak. Panel ve oturumlarda gıda israfı, organik atık yönetimi, şehirlerde sıfır atık uygulamaları gibi konular tartışılacak. Forum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği kapsamlı bir platform olarak öne çıkıyor.