İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Eylemi İçin Stratejik Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Eylemi İçin Stratejik Buluşma

10.04.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, 150'den fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirerek COP31 öncesinde küresel çevre politikalarını şekillendirecek.

Uluslararası iklim diplomasisinin kritik bir eşiği öncesinde, dünya İstanbul'da Sıfır Atık Forumu için buluşuyor. 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek forum, COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor. 'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' temasıyla düzenlenen etkinlik, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform sunacak.

Forum, 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor. Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatıldı ve küresel ölçekte örnek bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etmesiyle bu yaklaşım, iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumun sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu olduğunu belirterek, COP31'e somut ve uygulanabilir çıktılarla katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Forum kapsamında 100'den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik bakanları İstanbul'da bir araya gelecek, bu da etkinliği küresel çevre diplomasisinin güçlü bir buluşma noktası haline getiriyor.

Üç gün sürecek programda, döngüsel ekonomi, plastik kirliliği, iklim finansmanı gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak. Panel ve oturumlarda gıda israfı, organik atık yönetimi, şehirlerde sıfır atık uygulamaları gibi konular tartışılacak. Forum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği kapsamlı bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Eylemi İçin Stratejik Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:48:00. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Eylemi İçin Stratejik Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.