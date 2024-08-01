İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

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İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bağcılar'da silah ticareti yapıldığından şüphelenilen bir adresin çevresinde inceleme yapan polisler, metal yüzeylere koruma sağlayan ve silah bakımında da kullanılan yağ kokusu almaları üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda tamamlanmış 10 silah, sürgü takımı ve gövdesi hazır halde bulunan 65 silah ve 100 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından silah ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.