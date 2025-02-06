İstanbul\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

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İSTANBUL'da suç örgütlerine silah temin ettiği, silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden Y.A.'nın daha önce de silah kaçakçılığından cezaevinde yattığı, tahliye olduktan sonra yine aynı işe devam ettiği öğrenildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Fatih, Sultangazi ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.A.'nın aynı suçtan dolayı daha önce cezaevine girdiği, tahliye olduktan sonra Sultangazi'de faaliyet gösteren silah atölyesini işlettiği ve çetelere silah sattığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu piyade tüfeği ve şarjörleri, 114 kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş tabanca ve şarjörü, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 tabanca sürgüsü ve gövde takımı, ateşli silaha dönüştürülme aşamasında olan 80 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 159 merminin yanı sıra tetik tertibatı, yay ve pimden oluşan muhtelif sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve şarjlı matkap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.