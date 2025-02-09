İstanbul\'da Silah Ticareti Şüphelileri Yakalandı

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İstanbul'da silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmada, kimliği tespit edilen zanlı E.P. Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Sorgulamada 10 suç kaydı çıkan şüphelinin üst aramasında da 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinin ardından Karlıtepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan kadın şüpheli M.P'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada da 11 ruhsatsız silah ile 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.