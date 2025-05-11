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İstanbul'da Silah Ticaretine Operasyon

İstanbul\'da Silah Ticaretine Operasyon

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

11.05.2025 12:34
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İstanbul'da 19 ruhsatsız tabanca ve silah malzemelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen A.T, Bağcılar Yenigün Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelinin ikameti, iş yeri ve aracında yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 54 çeşitli ebatlarda fişek ile cep telefonu ve 2 bin 550 lira ele geçirildi.

Zanlının, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde park halindeki bir aracı depo olarak kullandığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 97 namlu buldu.

Şüpheli A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Küçükçekmece, Operasyon, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Silah Ticaretine Operasyon - Son Dakika

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