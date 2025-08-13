İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 18 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanları tebrik etti.
Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.
