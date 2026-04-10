İstanbul\'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

10.04.2026 08:49
Anadolu Yakası'nda düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanıp silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Anadolu Yakası genelinde etkinliği belirlenen ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmalarla örgüt adına çeşitli suçlara karışan zanlılar belirlendi. Şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 farklı çaplarda fişek, 5 tüfek kartuşu ile çeşitli çek ve senetler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

