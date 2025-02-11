İstanbul'da Silikozis Hastalığı Nedeniyle Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Silikozis Hastalığı Nedeniyle Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul\'da Silikozis Hastalığı Nedeniyle Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İdris Demir, İstanbul'daki kot taşlama işlerinde silikozis hastalığına yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e yükseldi. Demir'in ölümü, merdiven altı atölyelerde çalışan işçilerin maruz kaldığı sağlık sorunlarına dikkat çekti.

11.02.2025 13:31  Güncelleme: 13:33
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İSTANBUL'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan İdris Demir (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

İstanbul Esenyurt'ta, 2000'li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden İdris Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 6 çocuk babası Demir'in ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Demir'in cenazesi, Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde defnedildi.

'KOTLAR BEYAZLADI, ONLARIN HAYATI KARARDI'

Eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaarslan, Taşlıçay köyünde birçok hastanın olduğunu belirterek, "Silikozis hastalarımızdan ülkemizde 79, Karlıova'nın Taşlıçay köyünde 6 çocuk sahibi İdris Demir ile 31'inci kaybımız ile bir kez daha içimiz yandı. Merdiven altı, sigortasız, ruhsatsız kot kumlama atölyelerindeki çalıştırılan silikozis hastalarının dramında iş yerleri kapatıldı ama çektikleri sıkıntılar ve acılar hep devam etti. Bu köyde halen yatalak ve yaşamlarını oksijen makinesine bağlı şekilde devam etmekte olan birçok gencimiz var. Taşlıçay'a gidip, elimden geldiğince, ellerinden tutmaya çalıştım yıllardan beri. Zaman zaman köyde elektriklerin kesilmesi, onların nefessiz kalmalarına neden oldu. Nefesi çıkmayan bu canların sesi olmaya çalıştık. Bu hastalarımızın hayatları zorlukla geçiyor, yetkililerden ricamız, yasadan faydalanmayanlara bir hak daha tanınması. Aldığımız her silikozis hastası ölüm haberinde canımızdan can gidiyor. Cennet mekanları olsun evlatlarımızın. Biz bu kadar yanarken, acılı ailelere sabır diliyorum. Kotlar beyazladı, onların hayatı karardı. Bir yandan hastalıkla, diğer yandan maddi imkansızlıkla mücadele eden bu canlarımıza sahip çıkmak bir insanlık görevi diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İdris Demir, Karlıova, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bingöl, Son Dakika

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