İstanbul'da Sis Hava Ulaşımını Aksattı
İstanbul'da Sis Hava Ulaşımını Aksattı

İstanbul'da Sis Hava Ulaşımını Aksattı
04.03.2026 10:53
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle uçaklar havada tur attı, bazıları yönlendirildi.

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde etkili olan sis Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul'un Anadolu yakasında da etkili olan yoğun sis Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı havalimanına iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, bazı uçaklar yakıt kritiğine girdi. Yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Saat 09.50 itibariyle görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

