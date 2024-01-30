İstanbul\'da soğuk ve yağışlı hava etkisini kaybediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul güne, 3 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile başladı. Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde kar, diğer yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur geçişleri yaşandı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İSTANBUL'U TERKEDİYOR

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, yağışların il genelinde yağmura dönmesi ve iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkarak 12-13 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcaklıklarının 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 2-15 Şubat günleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.