İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İstanbul\'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in aracında sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Dalveren'in evinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli para birimleri, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik tutuklu olan Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de bağlantısı olduğu belirlendi.

27.02.2024 16:41
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İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.

Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.

Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Dilan Polat, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika
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