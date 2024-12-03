İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 55 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 55 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti, sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 55 kişiyi gözaltına alarak 100 ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

03.12.2024 09:28  Güncelleme: 10:15
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İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı gibi suçlara karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşetler içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana ile sahte plaka ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 55 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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