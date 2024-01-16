 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da staj yapan çocuk, fabrikada kafası sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da staj yapan çocuk, fabrikada kafası sıkışarak hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve fabrika müdürü ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı tutuklandı.

İstanbul\'da staj yapan çocuk, fabrikada kafası sıkışarak hayatını kaybetti
16.01.2024 - 19:39,
Abone Ol

İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocak'ta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.

Öte yandan, 14 yaşındaki çocuğun, iş yerinde kafasını saç bükme makinesine sıkıştırdığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Esenyurt, İstanbul, İş Kazası, Tutuklama, Soruşturma, Gözaltı, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da staj yapan çocuk, fabrikada kafası sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da staj yapan çocuk, fabrikada kafası sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement