İstanbul\'da Su Tarifesine Yüzde 17,5 Zam Yapıldı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı 0-15 metreküp arası birinci kademede su birim fiyatı 32.28 TL'den 37.92 TL'ye çıkarıldı. 16-30 metreküp arası 2. kademenin birim fiyatı 49.17 TL'den 57.78'ye, 31 metreküp ve üzerindeki 3. kademenin 71.10 TL'den 83.55 TL'ye yükseltildi. Yeni tarife Ocak 2025 tarihi için geçerli olacak. Suya zam yönteminde yapılan değişiklikle şubat ayından itibaren tarife, TÜİK'in aylık açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin yarısı oranında her ay güncellenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı 5. oturumunda İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, meclise 2025 yılı bütçesini sundu ve bütçe 88 milyar 68 milyon lira olarak kabul edildi. Genel kurulda, İstanbul'da 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni zamlı su tarifesi de belirlendi. Konutlarda kullanılan suya yüzde 17.5 oranından zam yapıldı.

Her ay güncellenecek

Genel kurulda suya zam yönteminde de değişikliğe gidildi. Yüzde 17.5'lik zam oranı sadece 2025 yılı Ocak ayı için geçerli olacak. Yılın geri kalanında su ve atık su birim fiyatları, TÜİK tarafından aylık açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE'nin (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verisinin yarısı oranında her ay güncellenecek. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacak. 2021 yılından beri uygulanan "İnsani Su Hakkı" kullanımı da devam edecek. Tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz olacak.

Zamlı tarife

Yeni tarifeye göre İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı 0-15 metreküp arası birinci kademede su birim fiyatı 32.28 TL'den 37.92 TL'ye çıkarıldı. 16-30 metreküp arası 2. kademenin birim fiyatı 49.17 TL'den 57.78'ye, 31 metreküp ve üzerindeki 3. kademenin 71.10 TL'den 83.55 TL'ye yükseltildi.